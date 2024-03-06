Avcılar D-100’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Bugün saat 22.00 sularında, D-100 Karayolu'nun Avcılar Merkez Mahallesi mevkiinde meydana gelen kaza, büyük bir üzüntüye neden oldu. Efe Gülmez'in kullandığı 34 EB 9184 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ardından yan yola saptı. Kazayı gören çevredekiler, hızla olay yerine gelerek Gülmez'i araçtan çıkardılar. Sağlık ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine ulaşıldı.

Ağır yaralanan Efe Gülmez, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri de kazanın olduğu alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise kaza hakkında detaylı bir inceleme başlattı.

Kazayı gören sürücülerden Serkan Taş, yaşadığı dehşeti şu şekilde ifade etti: "Yan yolda gidiyordum. Demirlerin havada uçuştuğunu gördüm. Toz, dumandı ortalık. Ne olduğunu bile anlamadım. Halen kendimde değilim, elim ayağım titriyor."