Avcılar Meydanı'nda 1 haftalık 'Anayasa nöbeti'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP'nin TBMM'de başlattığı "Adalet Nöbetiö ülke geneline yayılıyor. Avcılar'da da bir hafta sürecek 'Adalet Nöbeti' başladı.

KAYNAK: DHA
Avcılar Meydanı'nda 1 haftalık 'Anayasa nöbeti'

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 'Hak ihlali' kararı veren üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Adalet Nöbeti" başlattı.

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CHP'nin aldığı kararın ardından Avcılar Belediyesi de Avcılar Meydanı'nda bir hafta sürecek "Adalet Nöbeti" başlattı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 85 milyon vatandaşın ve özelde ilçedeki 452 bin vatandaşın haklarını savunan anayasa için nöbet tuttuklarını söyleyerek, "Yargıtay; Anayasa Mahkemesi'ni aldığı bir karar nedeniyle bu kararı sorgulayan, mahkeme üyelerini zan altında bırakacak suç duyurusunda bulundu.

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Anayasa'yı konuşma ihtiyacı çıktı. Bugün Anayasamız tehdit altında. Anayasa'nın tehdit altında olması 85 milyon yurttaşın yanı sıra Avcılar'da da 452 bin Avcılarlı'nın haklarının tehdit altında olması demek. Halkın seçtiği bir milletvekilinin hakkının ihlal edildiği yerde biz vatandaşlar ne oluruz? Diye kaygılanmaktayız. Anayasal hukuk devleti, saldırılarla karşı karşıya" dedi.

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