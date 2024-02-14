Avcılar’da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Kaynak: İHA
Avcılar’da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Avcılar’da 3 katlı binanın çatısı, çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 23:00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-623 Sokak üzerinde oldu.

İddialara göre 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Söz konusu yangın giderek büyürken ihbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yan binaya da sirayet ederken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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