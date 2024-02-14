Avcılar’da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Olay, gece saat 23:00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-623 Sokak üzerinde oldu.

İddialara göre 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Söz konusu yangın giderek büyürken ihbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yan binaya da sirayet ederken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.