Avcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı: 3 yaralı

Alevler, iş yerinin önünde park halindeki 2 araca ve yan binalara da sıçradı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 3 işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Ambarlı Mahallesi, Dinçer Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasında saat 19.20 sularında meydana geldi. Bodrum katta başlayan yangın hızla yayılarak tüm binayı etkisi altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının detaylı incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Mahalle sakini Serkan Yılmaz, olay sırasında yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Mezarlığın orada eve de 100 metre mesafede olduğunu fark ettik. Bu yanan yerin bir depo halinde, kumaşların depolandığı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Ama dışarıda mı oldu, araçtan mı kaynaklandı, şu an tam olarak bilmiyoruz" dedi.