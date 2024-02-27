Avcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Avcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı: 3 yaralı
Avcılar'da bulunan 4 katlı bir tekstil fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yangın, süngerlerin bulunduğu bölümde başladı ve kısa sürede tüm binayı sardı.

Alevler, iş yerinin önünde park halindeki 2 araca ve yan binalara da sıçradı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 3 işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Ambarlı Mahallesi, Dinçer Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasında saat 19.20 sularında meydana geldi. Bodrum katta başlayan yangın hızla yayılarak tüm binayı etkisi altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının detaylı incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Mahalle sakini Serkan Yılmaz, olay sırasında yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Mezarlığın orada eve de 100 metre mesafede olduğunu fark ettik. Bu yanan yerin bir depo halinde, kumaşların depolandığı bir yer olduğunu düşünüyoruz. Ama dışarıda mı oldu, araçtan mı kaynaklandı, şu an tam olarak bilmiyoruz" dedi.

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