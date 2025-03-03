Avcılar'da aile katliamı! Eşi ve 3 çocuğunu vurup intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Avcılar'da bir adam cinnet getirdi. Eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti.

Olay, saat 13.22 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet getiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu.

istanbul-avcilarda-bir-kisi-esi-ve-coc-593122-175513.jpg

Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti.

istanbul-avcilarda-bir-kisi-esi-ve-coc-593167-175513.jpg​​​​​​​

Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular.

istanbul-avcilarda-bir-kisi-esi-ve-coc-593168-175513.jpg​​​​​​​

Kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi.

istanbul-avcilarda-bir-kisi-esi-ve-coc-593120-175513.jpg​​​​​​​

Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

istanbul-avcilarda-bir-kisi-esi-ve-coc-593121-175513.jpg

Son Haberler
Roma dönemine ait büstler ele geçirildi
Roma dönemine ait büstler ele geçirildi
DEM Parti’den Bahçeli, Demirtaş görüşmesi ile ilgili açıklama
DEM Parti’den Bahçeli, Demirtaş görüşmesi ile ilgili açıklama
İzmir'de baba dehşeti! Kızı tarafından sosyal medyadan duyuruldu
İzmir'de baba dehşeti! Kızı tarafından sosyal medyadan duyuruldu
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Konyaspor - Trabzonspor 0 - 0
Konyaspor - Trabzonspor 0 - 0