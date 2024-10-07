Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü

Avcılar'da motosiklet sürücü Turan Can Tuskaş, aynı istikamette giden otobüsün sıkıştırması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Tuskaş, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Avcılar'da, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Can Tuskaş (26)'nın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki otobüsün sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuskaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otobüs şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tuskaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü

Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü

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