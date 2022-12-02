﻿Avcılar'da bazı dükkanları su bastı

Kanarya Mahallesi'nde bulunan kimi dükkanlara etkili yağmur sonrası su dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Esnafın su basan dükkanlarını temizlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (AA)
Kanarya Mahallesi'nde bulunan kimi dükkanlara etkili yağmur sonrası su dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Esnafın su basan dükkanlarını temizlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (AA)
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