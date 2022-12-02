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Avcılar'da bazı dükkanları su bastı

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 00:52
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Avcılar'da bazı dükkanları su bastı

Avcılar'da bazı dükkanları su bastı
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Kanarya Mahallesi'nde bulunan kimi dükkanlara etkili yağmur sonrası su dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Esnafın su basan dükkanlarını temizlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (AA)
 

 

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