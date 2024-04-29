TÜİK’ten turizm istatistiklerine revizyon

Kaynak: AA
TÜİK’ten turizm istatistiklerine revizyon
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm istatistiklerinde planlanan revizyonların tamamlandığını aktardı.

Kurum tarafından, turizm istatistikleri için yürütülen revizyon çalışmasına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, turizm istatistikleri çerçevesinde hesaplanan turizm gelir ve giderinin, TÜİK tarafından anketler ve idari kayıtlar yoluyla derlenen bilgilerle öngörüldüğü aktarılarak, 2022’de anket verilerini destekleyici idari kayıt verilerinin kullanılmaya başlandığına ve turizm istatistiklerinin kalitesinde önemli gelişim sağlandığı ifade edildi.

İlgili iyileştirmelerin devamı niteliğindeki bu revizyonla Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin verinin kullanılmaya başlandığı belirtildiği açıklamada, kullanılan sınır kapısı türü (deniz, demir, hava, kara) ayrımında yapılan hesaplamalarda ve örnekleme tasarımında da güncellemeler yapıldığı açıklandı.

Söz konusu açıklamada, bu çalışmalar sonucunda turizm istatistikleri konusunda planlanan revizyonların tamamlandığı açıklanarak, "Mevcut 'Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması' ve 'Vatandaş Giriş Araştırması' çalışmalarında yapılan hesaplama yöntemine dair değişiklikler, 30 Nisan saat 10.00'da 'Turizm İstatistikleri 2024 Yılı 1. Çeyrek Haber Bülteni' ile birlikte yayımlanacaktır." Değerlendirmesi yapıldı.

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