Avcılar’da çifte hırsızlık! Saniyeler içinde söküp aldı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde peş peşe yaşanan iki hırsızlık olayı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, bina girişlerinde bulunan diafon sistemlerini hedef aldı. Ses ve görüntü sistemlerini saniyeler içinde söküp çaldı.

İlk olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde çevresindeki binaları hedef seçen şüpheli, sabah saatlerinde bina girişlerindeki diafon adı verilen ses ve görüntü sistemlerini kısa sürede sökerek çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, olayın ardından caddeden uzaklaştı. Saniyeler içindeki hırsızlık güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ÖNCE ÇEVREYİ KONTROL ETTİ SONRA ÇALDI

İkinci olay ise, Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Şüpheli dükkan önünde bulunan valizlerden birini inceleme başladı. Çevresini kontrol ettikten sonra valizi sürükleyerek götüren şüpheli dükkan önünden uzaklaştı. İş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti ardından da polise başvurdu. Polis her iki olayla ilgili de inceleme başlattı.

