Avcılar'da gizemli ölüm

Firüzköy Ergül Sokak'taki tek katlı evine 10 Ağustos Cumartesi akşamı dönen Demiralp, geceyi burada geçirdi. Pazar günü oğlundan haber alamayan anne ve babası, endişelenerek Demiralp'in evine gitti. Eve vardıklarında, Demiralp'i hareketsiz yatarken buldular ve hemen polis ile sağlık ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiralp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, ölümün şüpheli bulunması üzerine ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demiralp'in ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.