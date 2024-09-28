Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı. Yoldan geçen adam vuruldu

Kaynak: DHA
Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı. Yoldan geçen adam vuruldu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir işyerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Reşit Paşa Caddesi'ndeki bir gece kulübüne gelen şüpheli kişiler Ö.C.E ve O.A. iş yeri sahipleriyle tartıştı.

Tartışma sonrası dışarı çıkartılan zanlılar iş yerine silahla ateş etti, bu esnada eşiyle yoldan geçen C.U. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralan C.U'yu hastaneye kaldırdı.

Polis otomobil ile bölgeden kaçarken Ö.C.E ve O.A'yı D-100 kara yolu Okmeydanı mevkiinde yakaladı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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