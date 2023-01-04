4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu

Avcılar’da yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik konteynerlerde yangın çıktı. Yangın sırasında molada olan işçiler ve güvercinler son anda kurtarıldı

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:46
Takip Et

Avcılar'da işçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu

İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 14.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesinde Sarıgül Sokakta yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik konteynerlerde çıktı. İşçilerin kaldığı 2 katlı konteynerin giriş katındaki tavan çöktü. O sırada öğle molasına gelen 3 tane işçi son anda dışarı çıkarak kurtulurken, çökme sonrası yangın çıktı.

Çökmenin olduğu sırada içerde kalan bir işçi ise yuvaları bulunan güvercinleri uçurarak kurtardı. Konteynerler kısa sürede alevler içinde kaldı. İşçilerin haber vermesiyle sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları ilk kontrolde kimsenin olmadığını tespit ettikten sonra yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. İşçiler ise, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı.

Yangınla ilgili konuşan ve o sırada içerde olan işçi Doğan Kayra, “Namaz kılacaktım, öğle namazını bitirdim baktım koğuşlar yanıyor. Sonra kimse var mı diye bağırdık? Hemen güvercinler gözüme geldi, 40 tane vardı hemen onları çıkardık. Bir kişi son anda öksürerek çıktı, hemen onunla ilgilendik. İtfaiye gelip yangına müdahale etti. İki üç kişi vardı, onlar da çıktı” dedi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
5
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
7
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.