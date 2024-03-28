Avcılar'da korkunç cinayet. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kaynak: DHA
Avcılar'da korkunç cinayet. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Vehbi Yıldız, eşi Serap Yıldız ile çıkan tartışma sonrası onu çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Yıldız çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve Vehbi Yıldız, 3 çocuğunun annesi Serap Yıldız'ı silahla başından vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahı kapının önüne bırakan Vehbi Yıldız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anında evde bulunan çocuklar da dışarı çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, cinayetin nedenini araştırıyor.

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