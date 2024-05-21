Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Avcılar'da liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde 16 yaşındaki lise öğrencileri U.A. ile M.Ç., saat 18.00 sıralarında sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

M.Ç., kolundan ve göğsünden aldığı darbelerle yaralanırken, U.A. ise göğsünden ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ağır yaralandı.

İlk müdahaleleri çevredekiler tarafından yapılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Verdiği ilk ifadesinde bıçağın U.A.'ya ait olduğunu belirten M.Ç., kendisine saldırılmasından sonra bıçağı elinden alarak karşılık verdiğini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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