Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

İstanbul Avcılar'da Cem Efe Ertürk'ün iş yerinin önündeki masada bıraktığı telefon çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen Ertürk, polise başvurdu. Telefonun piyasa değeri 8-9 bin TL olan Ertürk, "Telefonumu getirsin, şikayetçi olmayacağım" dedi.

21 Eylül Cumartesi günü İstanbul Avcılar'da, Cem Efe Ertürk'ün iş yerinin önündeki masada bıraktığı telefon çalındı. Ertürk, müşteriyle ilgilenmek için dükkana girdiği sırada, yoldan geçen bir kişi telefonu alarak uzaklaştı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Ertürk, telefonunun çalındığını fark edip polise başvurdu. Telefonun piyasa değeri 8-9 bin TL olan Ertürk, "Telefonumu getirsin, şikayetçi olmayacağım" dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

Avcılar'da masada duran telefonu böyle çaldı

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