Avcılar'da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA
Avcılar'da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Avcılar'da metrobüs, önünde seyreden bir başka bir metrobüse çarptı. Kazada hafif yaralanan yolcular olduğu öğrenildi.

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

aa-20250412-37610584-37610578-avcilarda-durakta-bekleyen-metrobuse-baska-bir-metrobus-carpti.jpgSöğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

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