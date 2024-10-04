Avcılar'da ortalığı savaş alanına çevirdi! İşte cipin çalınma anı kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da ortalığı savaş alanına çevirdi! İşte cipin çalınma anı kamerada

Avcılar'da çok sayıda araca çarparak kaçan şahsın oto galerinden araç çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Avcılar'da oto galeri çaldığı ciple ortalığı savaş alanına çevirerek Bakırköy'e kaçan Fas uyruklu ABD vatandaşlı Darwich Nassım'ın galeriden cipi çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da D-100 Karayolu yan yolda araçlara çarparak ilerleyen cip, 12 araca hasar verdi.

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3 kişinin yaralandığı olayın ardından cip Bakırköy'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Darwich Nassım'ın galeriden cip çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Nassım'ın, önce cipin etrafında dolaştığı, çantasını içeri koyduğu ve çalışandan anahtarı alarak bir süre içinde oturduğu görülüyor. Nassım'ın galeri çalışanının telefonla konuştuğu sırada cipi çalıştırarak iş yerinden çıktığı görülüyor. İş yeri çalışanları panik halinde sağa sola koşuşturdukları da kameraya yansıdı.

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