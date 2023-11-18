Avcılar'da otomobil markete daldı

Avcılar'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir markete girdi. Market camlarının kırıldığı olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

KAYNAK: DHA
Avcılar'da otomobil markete daldı

Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı üzerinde, saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre; Tolgahan K. yönetimindeki 34 HLJ 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir markete girdi.

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Marketin ön cephesindeki camlar, büyük bir gürültü ile dağıldı.

Kazada, çeşitli yerlerinde küçük sıyrıklar olan sürücü Tolgahan K., otomobilden çıkarılarak Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile kaldırıldı.

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