Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da park halindeki otomobilde meydana gelen yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Savaş Sokak'ta saat 23.30 sıralarında Ahmet Gültekin'e ait 09 AJN 198 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Evinin önüne aracını park eden Gültekin, bir süre sonra otomobilden duman ve alevler yükselmeye başladığını gördü. Çevredekiler yangın söndürme tüpü ve su doldurdukları kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.

Ön sağ lastiğin patlaması ile alevler daha da büyürken, yangın, çevredekilerin çabasıyla büyük ölçüde söndürüldü.

Gelen itfaiye ekibi de soğutma çalışması yaparken, yakında işyeri bulunan Cüneyt Muhammet, "Araba durup dururken yandı. Çevrede bulunanlar tüple müdahale etti. Lastik patlayınca alevler yükseldi. İtfaiye de yetişti" diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığı öğrenildi.

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