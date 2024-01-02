Avcılar’da sokak ortasında kuşunlar yağdı. 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Avcılar’da sokak ortasında kuşunlar yağdı. 1 kişi yaralandı
Avcılar’da kimliği belirsiz şahıslarca sokak ortasında silahlı saldırı yapıldı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 şüpheli, sokak ortasında İshak Z.’ye silahlı saldırıda bulundu. İshak Z. bacaklarından yaralanırken, şüpheli şahıslar ticari araca binip kaçtılar. İshak Z., kanlar içinde yakınlarda bulunan bir mağazaya giderek yardım istedi.

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Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi. İhsak Z., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma başlattı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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