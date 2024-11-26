Avcılar’da tekel bayiinden içki çaldı: Kamara o sırada kayıttaydı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar’da tekel bayiinden içki çaldı: Kamara o sırada kayıttaydı

İstanbul’un iki ilçesinde hırsız kameralara yakalandı. Avcılar bir tekel bayiinde bir zanlı içki çalarken diğer olay ise Esenyurt’ta bir zanlı ise sokakta bulunan motosikleti çaldı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki tekel bayiine önceki gün gelen bir kişi dolapta bulunan 640 lira tutarındaki içkiyi, eliyle arka tarafında sakladıktan sonra montunun altına gizleyerek uzaklaştı. Hırsızlık, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ortaya çıkarken, iş yeri sahibi çalınan içkiyi getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

KİLİDİNİ KIRARAK ÇALDI

Esenyurt Yenikent Mahallesi 700 Sokak'ta ise park halindeki motosiklet, cuma günü sabah saatlerinde 2 kişi tarafından kilidi kırılarak çalındı. Şüpheliler, motosikleti iterek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar’da tekel bayiinden içki çaldı: Kamara o sırada kayıttaydı

Avcılar’da tekel bayiinden içki çaldı: Kamara o sırada kayıttaydı

Avcılar’da tekel bayiinden içki çaldı: Kamara o sırada kayıttaydı

Avcılar’da tekel bayiinden içki çaldı: Kamara o sırada kayıttaydı

Avcılar’da tekel bayiinden içki çaldı: Kamara o sırada kayıttaydı

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