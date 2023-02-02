﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü

Yasak olan yaya alt geçidini kullanan yaya az daha canından oluyordu. Avcılar, D-100 Karayolu'nda bulunan araç alt geçidini kullanan yaya kaldırımdan düştü, ölümle burun buruna geldi. Yaya, sürücünün ani fren yapması ile yara almadan kurtulurken, bir anda duran otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kaza anları araç kamerası ile kaydedildi.





Avcılar'da, D-100 Karayolu'nun ayırdığı Denizköşkler Mahallesi ile Gümüşpala Mahallesi'ni birbirine bağlayan 'Kuruçeşme Altgeçidi', araç alt geçidi olarak yapılsa da bölgedeki yayalar tarafından da sıklıkla kullanılıyor. "Yayaların tünele girmesi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına rağmen her gün yüzlerce kişi, araç alt geçidindeki kaldırımı kullanarak D-100 Karayolu'nun karşısına geçiyor.

TÜNELDEKİ KALDIRIMI KULLANAN YAYA, YOLA DÜŞTÜ

Son olarak, araç alt geçidindeki kaldırımı kullanırken yola düşen yayanın yaşadıkları, tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi. Yaya, o anda tünelden geçen otomobilin altında kalmaktan sürücünün ani freni sayesinde kurtuldu. Ancak otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kaza anı araç içi kamera ile saniye saniye kaydedildi.

ÜST GEÇİT YIKILDI, YAYALARIN TERCİHİ OLDU

Yakın çevrede üst geçit olmadığı için araç alt geçidini kullanmak zorunda kaldıklarını belirten çevre sakinleri, "Burası çok tehlikeli. Üst geçit yapılabilir" diyerek çözüm beklentilerini dile getirdi. Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin de bulunmasından dolayı yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede, en yakın noktada yer alan Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki üst geçidin yeniden projelendirilmesi nedeniyle yıkıldığı öğrenildi.