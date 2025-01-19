Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtı! Üretim yaparken yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da zabıta tarafından ruhsatsız ve hijyen koşullarına uymadığı gerekçesiyle mühürlenen pasta imalathanesi tekrar faaliyete geçti. Mühür sökülerek üretim yapılan işyerine gelen zabıta ekipleri, aynı gerekçe ile ikinci kez mühürlediler.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Firuzköy Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren pasta imalathanesini bir süre önce ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uymadığı için mühürledi. Ekipler yakın takibe aldıkları iş yerinde kaçak üretim yapıldığını belirleyerek iş yerine baskın düzenledi.

KEDİLERİN GEZDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hiçbir hijyen koşuluna uyulmadan merdiven altı üretim yapıldığı belirlenen iş yerinde düğün pastalarının paslı ve kirli aletlerle hazırlandığı, soğutucu olarak hazırlanan dolaplarda hijyen kurallarına uyulmadığı saptandı. İmalathanenin hem büro hem de mutfak olarak kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri pasta keki üretimi yapılan alanda kedilerin gezdiğini de tespit etti.

HEM BÜRO HEM MUTFAK

Ağırlıklı olarak düğün salonlarına pasta üretimi yapıldığı belirlenen pasta imalathanesiyle ilgili Avcılar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından pasta imalathanesi ikinci kez mühürlendi. İş yeri sahipleri hakkında mühürün sökülüp yeniden üretime başlamaları nedeniyle yasal işlem yapılacağı da öğrenildi.

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

Avcılar’da zabıta mühürledi onlar hizmete açtılar! Üretim yaparken yakalandılar

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