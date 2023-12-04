Avlanması yasak kuşları satan 24 kişiye ceza yağdı

İstanbul’da yasak olan doğa kuşlarını avlayıp satan 24 kişi, yaklaşık 2 milyon lira cezaya çarptırıldı. Denetim yapan ekipler, 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 19 bıldırcın ve 2 beç tavuğunu kurtarıp doğaya saldı.

KAYNAK: DHA
Avlanması yasak kuşları satan 24 kişiye ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Şube Müdürlüğü'ne, avlanması yasak olan saka, iskete, florya, bıldırcın ve beç tavuğu gibi doğa kuşlarının yakalanarak satıldığı yönünde ihbar geldi.

24 KİŞİYE YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA CEZA VERİLDİ

İhbarı değerlendiren ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Edirnekapı Kuş Pazarı olarak bilinen adreste denetim gerçekleştirdi. Denetimde, 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 2 beç tavuğu ve 19 bıldırcına el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul Şube Müdürlüğü, kuşları yasa dışı yakalayan 24 kişiye 1 milyon 251 bin lira tazminat ve 713 bin lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 964 bin lira para cezası uyguladı. El konulan kuşlar ise doğal yaşam alanına salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü'nün, yasa dışı doğa kuşlarının avlanmasının önüne geçmek için 7 gün 24 saat çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

“BİYOÇEŞİTLİLİĞİMİZE GÖZ DİKENLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir bir çevre için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, yasa dışı avcılıkla kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 19 bıldırcın ve 2 beç tavuğunu yeniden özgürlüklerine kavuşturduk. Avcılığı yasak türlerin satışını yapanlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Biyoçeşitliliğimize göz dikenlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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