Cübbeli Ahmet İsmailağa'ya hakkını haram etti

İsmailağa Cemaatinin son lideri Hasan Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin ardından Cemaatin liderliğine getirilen Fikri Doğan’a tabi olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamalar sonucunda Cemaati hedef gösterme, tarikat mahremini ifşa etme ve cemaati dağıtma suçlarından dolayı İsmailağa Cemaatinden ihraç edilmişti.

Bu ihracı kabul etmeyen Cübbeli yaptığı açıklamada yeni lider olan Hasan Kılıç’ın İsmailağa cemaatini temsil etmediğini “Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek?” sözleri ile açıklamıştı.

“HAKKIMI HARAM EDİYORUM”

Cübbeli Ahmet Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda İsmailağa Heyetine hakkını haram ettiğini açıkladı. İslam ve Müslümanlara çok büyük zarar verdiklerini ifade eden Cübbeli Ahmet kendisinin emek verdiğini, Fikri Hoca ile çok hukukunun olduğunu, hepsinin üzerinde hakkının olduğunu ve bunu sabaha kadar sayabileceğini belirten Cübbeli Ahmet tüm haklarını haram etti.

Cübbeli Ahmet’in hakkını haram ettiğine dair açıklaması şu şekilde:

İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum. Benim bu kadar emeklerimi hakkımı haram ediyorum. Fikri Hoca ile o kadar hukukum var...O kadar haklarım var sabaha kadar sayabilecek kadar...

Efendi'nin rabıtasını bozdukları için, bu ümmetin çoluğunu çocuğunu kız erkek medresede sokağa bıraktıkları için hakkımı haram ediyorum.

Ama yine de diyorum Allah onlara tövbe nasip eylesin. Bir an evvel yaptıkları yanlıştan dönmelerini nasip etsin Rabbim.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaatinin lideri olan Hasan Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine Fikri Doğan getirilmişti.

Cübbeli Ahmet ise Doğan’ın liderliğini kabul etmediğini açıklamış ve kendilerine şeyh olarak İbrahim Uslu’yu seçtiklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından kendisinin ve kendilerine şeyh olarak seçtikleri İbrahim Uslu’nun İsmailağa Heyeti tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Bununla beraber Cübbeli Ahmet, İsmailağa’nın yeni lideri olan Fikri Doğan’ın FETÖ tarafından desteklendiğini de öne sürmüştü.

Cübbeli’nin bu açıklamaları sonrasında ise İsmailağa heyeti Cübbeli Ahmet’in tarikattan ihraç edildiğini açıklamıştı.