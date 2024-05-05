Rihanna’dan dekolte itirafı: Bir anne olarak pişmanım

Kaynak: Haber Merkezi
Rihanna’dan dekolte itirafı: Bir anne olarak pişmanım
Rihanna, çarpıcı bir itirafta bulunarak geçmişte vücudunu sergilediği için pişman olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna, anneliğin getirdiği yeni bir bakış açısını dile getirerek geçmişteki kararlarına dair düşüncelerini paylaştı.

Sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte Athelston Mayers ve Riot Rose Mayers adında iki oğlu olan 36 yaşındaki Rihanna, geçmişteki kıyafet seçimlerinden pişman olduğunu söyledi.

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Rihanna, toplum içinde üstsüz dolaştığı durumlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ve kırmızı halı etkinliklerinde "külotunun dışarı çıkmasına" izin verdiğini itiraf etti.

36 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Bir anne ve gelişmiş bir genç kadın olarak, hayatımda bir sürü hata yaptım. Dekoltelere özgürlük verdim. Şimdi bu işler gençlere kaldı. Geçmişte vücudumu sergilediğim için pişmanım. Bir anne olarak, ben bunları gerçekten yaptım mı diye düşünüyorum.” dedi.

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Rihanna, 35 yaşındaki Rocky ile ilk kez 2012'de tanışmasına rağmen romantik ilişkilerinin 2019'da gelişmeye başladığını açıkladı.

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