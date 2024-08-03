AVM alev alev yandı

Çerkezköy Atatürk Caddesi Numara 58'de faaliyet gösteren Özaydın isimli alışveriş merkezinin 3'üncü katında elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangını fark eden alışveriş merkezi çalışanları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kısa sürede binayı sardığı yangında, itfaiye ekipleri içerden ve dışarıdan müdahale etti.

İtfaiyenin yoğun çabası sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Can kaybının olmadığı yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip olay yerine gelerek yangın bölgesinde güvenlik çemberi oluşturdu ve şehrin en işlek caddesinde trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Yüzlerce meraklı insanın yangın anını cep telefonlarıyla çekmeye çalışması dikkat çekti. Polis yangınla ilgili tahkikat başlatırken, yapılan detaylı incelemelerin ardından yangının gerçek nedeni ortaya çıkacağı bildirildi.