AVM otoparkında korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
AVM otoparkında korkutan yangın

AVM'de otoparkın girişinde çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

AVM otoparkında korkutan yangın

Bolu’da bir AVM’nin otopark girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanların çevreyi sardığı ve güvenlik kulübesinin alev alev yandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan Cadde AVM’nin otopark girişinde meydana gelen yangında edinilen bilgiye göre, çöp konteyneri ile güvenlik kulübesinin yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin alev alev yandığı yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yoğun dumanların yükseldiği yangında, dumanlar çevreyi kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında güvenlik kulübesi ve çöp konteyneri kullanılamaz hale geldi.
AVM’de yangın çıktığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini meraklı bakışlarla izledi.

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