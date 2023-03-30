﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı

DHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir AVM’de meydana geldi. 4 çocuk annesi E.U., iddiaya göre kadın arkadaşı Z.U. ile beraber, bir süredir aralarında sorunlar olan dini nikahlı eşi H.B. ile barışmak için AVM'de bir araya geldi.

Çift arasında başlayan sözlü tartışmada H.B., bıçakla E.U. ile yanındaki arkadaşı Z.U.'yu yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan H.B. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.