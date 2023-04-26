AVM’de bundan daha tuhafı satışa çıkmamıştı: Cinsel organını kesip satmaya çalıştı

Güney Afrika’nın Fingoland bölgesindeki bir alışveriş merkezinde bir erkek cinsel organından kesilen parçayı satmaya çalışan 32 yaşındaki ismi açıklanmayan adam dikkatleri çekti.

Yerel haber kanalı News24, 32 yaşındaki adamın Butterworth Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldığını ve burada yasa dışı insan dokusu bulundurmakla suçlandığını bildirdi.

YAŞLI ADAMIN CİNSEL ORGANINI ZORLA KESMİŞ

Polis sözcüsü Memur Majola Nkohli yaptığı açıklamada ise, “Ön araştırmalar cinsel organ parçasının 68 yaşındaki bir adamdan rızası olmadan alındığını ortaya koydu. Adamın şu an hastanede tedavi altında olduğunu biliyoruz. Hem şüphelinin hem de kurbanının ismi şimdilik gizli tutuyoruz” dedi.