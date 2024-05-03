Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell'in yönetimine girdi. Canım profesörümüzün maaşcığı da belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell'in yönetimine girdi. Canım profesörümüzün maaşcığı da belli oldu
Beklenen Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasının gelmesiyle, Turkcell’de yeni bir dönem başladı. Yeni oluşturulan yönetim kurulunda ise, dikkatleri üzerinde toplayan isimler var. Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Turkcell’in yönetim kurulunda yer alırken, Arda Ermut da yine yönetim kurulunda kendisine yer buldu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Turkcell yönetimine dahil oldu. Naci İnci, 2021 yılından bu yana, Boğaziçi rektörlüğü görevinde bulunurken, ismi sık sık tartışmaların odağında yer almıştı. Naci İnci’nin, 150 bin TL maaş alacağı ileri sürüldü.

bogazici-universitesi-rektoru-mehmet-naci-inci-elestirilerle-ilgili-ilk-kez-konustu-1631269283.webpTURKCELL YÖNETİMİNE GİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi eski başkanı Salim Arda Ermut da Turkcell Yönetim Kurulu’na dahil oldu. DEİK Başkanı Nail Olpak da yine Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Turkcell’in 2 Mayıs 2024’te yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim kurulu belirlendi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan’ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

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Söz konusu isimlerin yerine, Arda Ermut Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olurken,
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Oluşturulan yeni yönetim kurulu hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kaydetti ve Türkiye Yüzyılı’nı Dijitalin Yüzyılı yapma hedefleri için çalışacaklarını söyledi.

Görevleri biten bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sunan Kazancı, “Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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