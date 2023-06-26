AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavibahçe AVM’nin 3’üncü katındaki konserde sıra kuyruğunda iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü. Emirhan Çakal olayın ardından konserinin iptal olduğunu açıkladı.

AVM'de dehşet. 1 kişi öldü konser iptal oldu

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan Mavibahçe AVM’de meydana geldi. AVM’nin 3’üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal’ın rap konseri için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM’de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal’a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayların ardından konserin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Emirhan Çakal, "İzmir Mavibahçe AVM içinde yaşanan olaydan dolayı konserimiz iptal olmuştur. Olayın bizim etkinliğimiz ile bir alakası yoktur. Biletlerinizi aldığınız kaynaktan iade edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç.’yi (17) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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