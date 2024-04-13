AVM’de dehşet. 5 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kaynak: AA
AVM’de dehşet. 5 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Sydney’de bir AVM’de bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarında çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.

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Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Emniyet yetkilisi Anthony Cooke, düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan çok sayıda yaralı bulunduğunu aktardı.

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Cooke, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

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