AVM’de dehşet. 5 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarında çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Emniyet yetkilisi Anthony Cooke, düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan çok sayıda yaralı bulunduğunu aktardı.

Cooke, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

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