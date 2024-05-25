AVM'de köpek gören çocukların mutluluğu kalpleri eritti

Kaynak: Haber Merkezi
AVM'de köpek gören çocukların mutluluğu kalpleri eritti

Alışveriş merkezinde gezerken pusette oturan bir köpeği fark eden çocukların sevinci, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Alışveriş merkezinde dolaşırken pusette oturan bir köpeği gören çocukların yaşadığı sevinç, sosyal medyada olay oldu. Köpekle iletişim kuran iki çocuğun, duydukları mutluluk ve köpeğe olan sevgileri, milyonların kalbini ısıttı.

Alışveriş merkezinde alışılmadık bir sahne yaşandı. Pusette oturan bir köpeği fark eden çocukların sevinci, görenleri etkiledi. Köpekle iletişim kuran çocukların gösterdiği sevgi dolu tepkiler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu samimi an, insanların kalplerine dokunarak güzel bir paylaşım haline geldi.

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