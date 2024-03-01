AVM’de tekme ve yumruklu kavga: Sandalyeler havada uçuştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 41 Burada Alışveriş Merkezi’nde (AVM) bulunan restoranın önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Bir anda kavgaya dönüşen tartışma sonucu taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırmaya başladı.
Hızını alamayan şahıslar ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlattı.
Çevredeki yurttaşlar olay yerinden uzaklaşırken AVM’nin güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.
Kavga eden şahıslar karakola götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan AVM’nin adeta boks ringine döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde havada sandalyelerin uçuştuğu görülüyor.
Ayrıca şahısların birbirlerini darp ettiği anlar da kameraya yansıdı.