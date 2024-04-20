AVM'de yangın. Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: İHA
AVM'de yangın. Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kocaeli İzmit ilçesinde alışveriş merkezinin deposundaki jeneratörde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 8 katlı İstanbul Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yangın çıktı. Depo kısmındaki jeneratörü saran alevler karton kutular ve ambalaj malzemelerini tutuştu.

Yükselen dumanları fark eden AVM çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depoda maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı aktarıldı. Yangının kesin çıkış sebebi ekiplerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

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