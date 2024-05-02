AVM'deki dev avize yanarak zemine çakıldı. Faciaya ramak kaldı

Kaynak: İHA
AVM'deki dev avize yanarak zemine çakıldı. Faciaya ramak kaldı
Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak AVM'nin tam ortasına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması oluşabilecek faciayı öneledi.

Yalova merkezinde bulunan Süleymanbey Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin tavanından zincirle sarkan bir avize ansızın yanmaya başladı.

Avize bir anda alevlere teslim oldu. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında dev avize alevler içinde yanarak alışveriş merkezinin zemine düştüğü görüldü.

Alışveriş merkezinde korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken daha sonra alışveriş merkezi görevlileri tarafından alevler söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması ise oluşabilecek faciayı önlemiş oldu.

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