AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Açıklama geldi

Sosyal medyada AVM’lere girişte kişi başı 1 TL alınacağı iddia edildi. AVM’lere girişin ücretli olacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı belirtildi. İddianın gündeme gelmesiyle birlikte "AVM'lere giriş 1 TL mi olacak" sorusunun yanıtı aranmaya başladı. "Alışveriş merkezlerine giriş ücretli olacak" iddiasına açıklama geldi.

Kış aylarında milyonlarca kişinin uğrak noktası haline gelen alışveriş merkezleri (AVM), yeni bir iddia ile gündeme geldi. Ortaya atılan İddialara göre AVM’lere girişte kişi başı 1 TL ücret alınacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı belirtildi. Amaç olarak ekonomik sıkıntılar sebebiyle zor durumda olan AVM’lerin iflaslarının önüne geçilmesi gösterildi.

AVM'LERE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Birçok kişi alışveriş yapmadan sadece karnını doyurmak veya internetten alacağı ürünleri görerek vakit geçirmek için AVM’leri ziyaret ediyor. Bu durum, işletmelerin maliyetlerini karşılayamamasına sebep olduğu için "AVM'lere girişin 1 TL olacağı" iddia edildi.

Sosyal medya platformlarında ses getirirken iddia ile ilgili AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan açıklama geldi. Şapkacı Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Böyle bir çalışma yok” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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