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AVM’nin otel odasında ölü bulundu, ekipler harekete geçti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 52 yaşındaki adam, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 23:57
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AVM’nin otel odasında ölü bulundu, ekipler harekete geçti

AVM’nin otel odasında ölü bulundu, ekipler harekete geçti
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İHA - Arabacıalanı Mahallesi’nde bulunan Cadde 54 AVM’nin otelinde kalan Şenol İ.’nin (52) uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden görevliler, odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Şenol İ’nin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından maktulün cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken maktulün ölüm sebebi yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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