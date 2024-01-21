AVM'nin yürüyen merdivenine daldı; 3 kişinin yaralandı

Kaynak: DHA
AVM'nin yürüyen merdivenine daldı; 3 kişinin yaralandı
Şişli'de bir AVM'nin otoparkında otomobil, cam kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında meydana gelen kaza, saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, İ.G. tarafından kullanılan 35 MIA 08 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cam kapıyı kırarak AVM'ye girdi. Ardından yürüyen merdivenlere çarpan araç, burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza sonucu merdivenin başında bekleyen S.Ö. (46) ile yanındaki K.Ö. (8) ve otomobilde bulunan bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 8 yaşındaki K.Ö.'nün sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan araç sürücüsü İ.G., "taksirle yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cam kapıyı kırarak AVM'ye girişi, merdivenlerde bekleyen 8 yaşındaki K.Ö. ile S.Ö.'ye çarpması ve ardından aracın asılı kalma anları yer alıyor. Panikle otomobilden inen bir kadın ve çevredekilerin şaşkınlık içindeki tepkileri de görüntülere yansıdı.

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