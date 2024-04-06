Avokado hırsızı fotokapana takıldı

Kaynak: İHA
Avokado hırsızı fotokapana takıldı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde değişik bahçelere dadanan ve binlerce liralık avokadoyu ağaçlardan toplayarak çalan kişi kurulan fotokapana yakalandı.

Kilosu 50-60 TL'den satılan avokadolara dadanan bir şüpheli için bahçeye fotokapan kuruldu. Gaziosmanşa'daki bahçelerden binlerce liralık avokadonun çalınması üzerine bir bahçeye kurulan fotokapan ile avokadoları çalan kişi görüntülendi.

Polis ekipleri bahçe sahiplerinin şikayeti üzerine avokado hırsızı şüphelinin peşine düştü.

Olay, Gazipaşa’nın Ekmel ve Hasdere mahallelerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre avokado sezonunda iki mahallede bulunan avokado bahçelerine hırsız dadandı ve binlerce liralık meyve koparılarak çalındı. Yine aynı bölgede başka bir bahçeye giren şüpheli bu kez bahçeye kurulan fotokapana takıldı.

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Şüphelinin, bahçe etrafını çeviren tel örgülere keserek bahçeye girdiği belirlendi. Bahçeye hırsız girdiğinden emin olan bahçe sahibi diğer bahçe sahipleriyle birlikte hem Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına hem de İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Avokado hırsızı her yerde aranıyor.

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