Acun Ilıcalı'nın araç alımının eskiye göre kolay olduğunu söylemesi gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'nın araç alımının eskiye göre kolay olduğunu söylemesi gündem oldu
Geçtiğimiz günlerde aldığı 47 metrelik ultra lüks yatıyla gündem olan Acun Ilıcalı, bu sefer de araç alımının artık eskiye göre daha kolay olduğunu söylemesiyle gündem olup tepki topladı.

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde aldığı 47 metrelik ultra lüks yatıyla gündemdeydi. Ancak Ilıcalı, bu sefer de yaptığı araç alımıyla ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ilıcalı, araç alımının günümüzde daha kolay olduğunu belirterek, "Eskiden araç almak çok daha zordu, şimdi çok daha kolay. Bizim dönemimizde gençlerin arabaları yoktu, şimdi ise kolayca alabiliyorlar." şeklinde konuştu. Bu sözleriyle gençler arasında ve toplumda geniş yankı bulan Ilıcalı'ya, sosyal medyada da tepkiler yağdı. Kimileri Ilıcalı'nın gerçekleri yansıtmadığını ve gençlerin araç alımının gün geçtikçe zorlaştığını savunurken, bazıları da Ilıcalı'nın görüşlerine katıldı. Araç fiyatlarındaki artış, vergiler ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, gençlerin araç alımının zorlaştığı bir dönemde yapılan bu açıklama, tartışmalara neden oldu.

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