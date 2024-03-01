Avokado yaprağı sağlık için neler yapar

Gülsüm Sundu
Avokado yaprağı sağlık için neler yapar
Avokado meyvesinin sağlığa faydaları bilinirken, yaprağının da pek çok yararı olduğu ortaya çıktı.

Avokado yaprağı sağlık için neler yapar?

Avokado meyvesinin sağlığa faydaları bilinirken, yaprağının da pek çok yararı olduğu ortaya çıktı.

Avokado yaprağı çayı, uykusuzluk, ağız sağlığı, saç bakımı, hücre yenilenmesi, kas ağrısı, böbrek taşı, yağ yakma, kanser önleme, cilt güzelliği, sindirim, idrar, tansiyon, mide ve diyabet gibi sorunlara iyi geliyor.

Avokado yaprağı çayının faydalarından yararlanmak için akşam yemeğinden 3 saat önce ve yatmadan önce içilmesi tavsiye ediliyor. Ilık içilmesi ve 3 günde bir ara verilmesi gerekiyor. Alerjisi, kronik hastalığı veya ilaç kullananların ise doktora danışması öneriliyor.

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