Avrasya Tüneli’nde 30 Nisan'da geçiş rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birleştiren ve çift katlı olarak inşa edilen bu tünel, boğaz geçişlerinde hızlı ve güvenli bir seçenek sunmaya devam ediyor.

2024 yılı için belirlenen günlük trafik garantisi 70 bin 733 araç iken, bu yılın günlük ortalama geçiş sayısının 73 bin 911 araç olduğu ve bu sayının garanti edilen miktarın yüzde 4 üzerinde olduğu belirtildi.

Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz ay tüneli kullanan araç sayısının günde ortalama 75 bin üzerinde olduğunu ve 30 Nisan’da ulaşılan 93 bin 317 araçlık geçiş ile rekor kırıldığını vurguladı.

Ayrıca, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için sürekli çalıştıklarını ifade etti.

22 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılan Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar toplam 132 milyon 373 bin araç geçiş yapmıştı.

1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin de tüneli kullanmaya başlamasıyla, bugüne kadar 1 milyon 247 bin motosiklet geçişi gerçekleşti. Nisan ayında ise 2 bin 991 motosiklet geçişi kaydedilmiş ve motosikletler toplam geçişlerin yüzde 4’ünü, minibüsler yüzde 5’ini, otomobiller ise yüzde 91’ini oluşturdu.