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Muhammet Gimri Avrupa ikincisi oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Gimri gümüş, Efe Anıl Al ile İsmail Küçüksolak ise bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 23:28
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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya

Muhammet Gimri Avrupa ikincisi oldu
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda, serbest stil 92 kiloda mücadele eden Muhammed Gimri, finalde Gürcü rakibi Andro Margishvili'ye 7-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Organizasyonda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Efe Anıl Al ise bronz madalya müsabakasında Yunan Azamat Khosonov'u 6-3 yenerek bronz madalya elde etti.

86 kiloda yarışan İsmail Küçüksolak ise bronz madalya müsabakasında Moldovalı Ivan Ichizli'yi 7-6 yenerek bronz madalya kazandı.

Bugünkü maçlarda erkekler serbest stil 61 kiloda Emre Kural'da bronz madalya almıştı.

Milli sporcular böylelikle günü 1 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

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