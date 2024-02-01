Avrupa alev alev yanıyor. Sokaklar ateşe verildi AB'nin kalbi kuşatıldı

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Avrupa alev alev yanıyor. Sokaklar ateşe verildi AB'nin kalbi kuşatıldı
Avrupa, çiftçilerin protestoları nedeniyle alev alev yanıyor. Brüksel’de çiftçiler sokakları ateşe verirken Avrupa Birliği’nin kalbi kuşatıldı.

Avrupalı çiftçiler artan maliyetler, çevre politikaları ve ucuz tarın ithalatını protesto etmek için Brüksel’de protestolar düzenledi. Çiftçiler, Avrupa Birliği’nin başkentinde sokakları ateşe verirken Avrupa Parlamentosu binasının etrafını kuşattı.

AVRUPA'NIN KALBİ KUŞATILDI

AP binasının önüne tekerlek, tezek ve odunları bırakan çiftçiler, Lüksemburg Meydanı'nda saman ve tezek balyalarını ateşe verdi.

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Çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatan çiftçileri önlemek için Belçika polisi halka açık olan AP yerleşkesi girişlerini dikenli tel örgülerle kapattı.

"Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar açan protestocular, tarım politikaları karşıtı sloganlar attı. AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istedi.

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Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

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Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

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Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestoda bulunuyor.

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