Avrupa basını Melis Sezen'i konuşuyor

Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı.

Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine birbirinden ünlü oyuncu katıldı. Onlardan biri de Türkiye'de son yıllarda adından sıkça söz ettiren oyuncu Melis Sezen'di.

Sadakatsiz dizisinde "Derin" rolünde gösterdiği performansla gönülleri fetheden Melis Sezen, elbisesi ve verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

AVRUPA BASINI MELİS SEZEN'İ KONUŞTU

Venedik Film Festivali'nde objektiflere verdiği pozlarla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Sezen, Avrupa basınını da etkiledi.

Fransız ve İtalyan basının önde gelen magazin sayfaları Melis Sezeni sayfalarına böyle taşıdı:

Vanity Fair İtaly

Türk yıldızı Melis Sezen dağınık bir topuz, parlak bir ten ve pembe tonlarında yapılan makyajında gözlerini koyu buğulu tercih etti.

Life and People Magazine

Türk oyuncu Melis Sezen ise saten beyaz bir elbise tercih etti.

Nessma Replay

Genç oyuncu festivale Türk markası 'Tuvanam'ın derin sırtlı beyaz elbisesiyle katıldı. Hem pozlarıyla hem de kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Albawaba

Ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.