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AB, Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleme bahanesiyle hayata geçirdiği tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini 31 Mart 2025'e kadar uzattı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:10
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Avrupa Birliği Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun süresini uzattı

AB, Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun süresini uzattı
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AB Konseyi, İrini Operasyonu'nu uzatma kararının konuyla ilgili yapılan stratejik değerlendirme sonrasında alındığını açıkladı.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen silah ve ilgili malzemenin imhasının daha da kolaylaştırılması gerektiğine karar verildiği ve İrini Operasyonu'nun 1 Nisan 2023 - 31 Mart 2025 dönemindeki maliyetinin 19 milyon 921 bin avro olduğu belirtildi.

Operasyonun yetki süresi 31 Mart 2023'te sona eriyordu. Alınan son kararla bu yetki süresi 2 yıl daha uzatılmış oldu.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

2292 numaralı BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

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