﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti

AB Konseyinden yapılan açıklamada, ordunun yönetime el koymasının ardından geçen iki senede şiddetin ve insan hakları ihlallerinin sürdüğü, bu nedenle 5. yaptırım paketinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında Enerji Bakanı, rejimin baskısını silah ve hem askeri hem sivil kullanımlı mallarla destekleyen önde gelen iş insanları, rejimle yakından ilişkili üst düzey subaylar, Yangon bölgesinde aktivistlere yönelik idam ve infaz süreçlerine dahil olanlar ile hava saldırılarını, katliamlar, baskınlar, kundakçılıklar ve canlı kalkanların görüldüğü Kaçin eyaletindeki siyasetçilerin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada listelenen kuruluşların Savunma Bakanlığının bölümlerini, yine bakanlığa bağlı bir kuruluşu ve orduya yakıt, silah ve fon sağlayan özel şirketleri de içerdiği ifade edildi.

AB, Myanmar'a yönelik yaptırım listesine 9 kişi ve 7 kuruluşu ekledi. Böylece son eklenenlerle AB'nin Myanmar'da yaptırım uyguladığı kişi sayısı 93'e, kuruluş sayısı 18'e yükseldi.

Yaptırımlar; seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve fon yasaklarını içeriyor.

AB'nin Myanmar'a silah ambargosu ve ihracat kısıtlamaları da devam ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1900'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.