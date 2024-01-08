Avrupa Birliği ordusu kurulsun çağrısı

Tajani, İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği röportajda, lideri olduğu Forza Italia partisinin, Avrupa'da savunma alanında daha güçlü bir işbirliğini öncelediğini belirtti.

Orta Doğu'dan Hint-Pasifik'e kadar krizlerin yaşandığı ve ABD, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu bir dünyada, AB'nin çatışmaların önlenmesinde daha etkin rol oynaması gerektiğini ifade etti. Bunun için de "bir ordusunun" olması gerektiğini savunan Tajani, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmanın temel bir şartı." ifadelerini kullandı.

Bu ordunun Avrupalıların güvenliği için gerekli olduğunu savunan Bakan Tajani, "AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani AB ile korunabilir." dedi.

Diğer yandan Bakan Tajani, AB'nin liderlik sisteminde değişikliğe gidilerek, mevcut Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı yerine tek bir başkanlığın olduğu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini de söyledi.

Tajani, geçen yıl eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin yaşamını yitirmesinin ardından Forza Italia partisinin yeni lideri olmuştu.

“RUSYA: AB ORDU KURMADAN ÖNCE SINIRLARINI KORUSUN, MÜLTECİ SORUNUNU ÇÖZSÜN”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Tajani'nin, "AB'nin, barışı koruma ve çatışmaları önlemede görevlendirilecek bir orduya sahip olması gerektiği" hakkındaki açıklamasını değerlendirdi.

Tajani'nin açıklamasını alıntılayan Zaharova, "Avrupa Birliği ordusu mu? Belki kendi Kovid aşınızı geliştirerek mi başlamalısınız? Ya da uluslararası yükümlülüklerinize uygun olarak AB'nin sınırlarını insanca korumayı mı öğrenmelisiniz? Mülteci ve göçmen sorununu mu çözmelisiniz? İşte ancak ondan sonra bir ordu oluşturun." ifadeleriyle çok konuşulacak bir tepki verdi.